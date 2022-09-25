Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Faroe Adaları maçının ardından açıklamalarda bulundu

Stefan Kuntz Faroe Adaları maçının ardından açıklamalarda bulundu

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Faroe Adaları 2-1'lik skorla kazandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:04
Stefan Kuntz Faroe Adaları maçının ardından açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörünüz Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Karşımızda bizden daha çok isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor. Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğiz.

Bahane üretmemek lazım ama belli şeyleri de söyleyelim. 10-11 kaliteli oyuncunuzu kaybedince yerlerini doldurmak zor oluyor. Keşke daha fazla bir arada olabilsek, idman yapabilsek.

Şu an teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bu takımın şu anki realitesi bu. B Ligi'ne yükseldik bunu unutmayalım. Ben asla vazgeçmem! Bu durum beni daha fazla motive etti.

Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil.

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