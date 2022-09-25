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Faroe Adaları 2 - 1 Türkiye(MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Uluslar Ligi

A Milli Takım Uluslar Ligi C Grubu son karşılaşmasında Faroe Adaları’na konuk oldu. Milliler deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:00
Faroe Adaları 2 - 1 Türkiye(MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında 5 puan kaybetti.

Gruptaki ilk 4 maçında gol yemeyen ay-yıldızlı ekip, son iki maçında 5 gol yedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri Davidsen ve Edmundsson'dan geldi. Milli takımın tek golünü ise Serdar Gürler attı.

Türkiye bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, gruptaki ikinci galibiyetini alan Faroe Adaları puanını 8'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE FAROE ADALARI'NDA YİNE KAZANAMADI

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekip 15 Temmuz 1991'de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve zayıf rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.

SERDAR GÜRLER İLK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısında tek golünü atan Serdar Gürler, ay-yıldızlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Serdar, karşılaşmanın 89. dakikasında fileleri havalandırdı.

UMUT BOZOK İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımının Faroe Adaları ile oynadığı mücadelede oyuna sonradan giren Umut Bozok, ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıktı.

Umut, mücadelenin 82. dakikasında Eren Elmalı'nı yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

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