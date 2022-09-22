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Türkiye 3 - 3 Lüksemburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg'u Fatih Terim Stadyumu'nda konuk etti. Milliler sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:56
Türkiye 3 - 3 Lüksemburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede üç kez geriye düşen milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder, Chanot (Kendi kalesine) ve İsmail Yüksek'ten geldi.

Grupta oynadığı 5. maçta ilk puan kaybını yaşayan Türkiye, puanını 13'e yükselterek grup liderliğini garantiledi. Lüksemburg ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak.

A MİLLİ TAKIMIN GOL YEMEME SERİSİ SONA ERDİ

Türkiye'nin gruptaki gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.

Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.

Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.

CENGİZ ÜNDER 14. GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takımın orta sahadaki isimlerinden Cengiz Ünder, Lüksemburg'a attığı golle, A Milli Takım'daki gol sayısını 14'e yükseltti.

Ay-yıldızlı forma ile 43. maçına çıkan Cengiz, mücadelenin 16. dakikasında penaltıdan attığı golle, milli takımın Lüksemburg karşısındaki ilk golüne imza attı.

İSMAİL YÜKSEK İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren İsmail, 87. dakikada attığı golle milli takıma 3-3'lük beraberliği getiren isim oldu.

CENGİZ ÜNDER CEZALI

Lüksemburg karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Cengiz, karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gördü. Milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

TÜRKİYE'NİN LÜKSEMBURG KARŞISINDAKİ 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımının, rakibi karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Lüksemburg ile tarihindeki 9. maçına çıkan milli takım, 1972'de oynanan ve 2-0 kaybettiği karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla, Lüksemburg karşısındaki ilk beraberliğini aldı.

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