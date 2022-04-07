Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔗CANLI SKOR - Bulgaristan-Türkiye maçını takip etmek için tıklayın!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler, grupta 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alırken, henüz puanı olmayan Bulgaristan son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti. Sporseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

📺BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filibe şehrindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Tanja Racic yönetecek. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

📝TÜRKİYE A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Kezban Tağ (ALG Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı),Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Gülbin Hız (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Sedanur İncik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Busem Şeker (Konak Belediye Spor Kulübü), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor Kulübü), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Tuğba Karataş Çakı (Fatih Vatan Spor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Öztürk (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası