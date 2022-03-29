Yeni kaptan Çalhanoğlu

Burak Yılmaz'ın Milli Takım'dan ayrılmasının ardından yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu. Kariyerini İnter'de sürdüren süper yıldız "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım ve bunu gururla taşıyacağım. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Emre Ağabey ve Arda Ağabeyle oynadım, şimdi Burak Ağabey aramızdan ayrıldı. İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Yine de bu maç çok önemli" dedi.
Burak Yılmaz'ın Milli Takım'dan ayrılmasının ardından yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu. Kariyerini İnter'de sürdüren süper yıldız "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım ve bunu gururla taşıyacağım. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Emre Ağabey ve Arda Ağabeyle oynadım, şimdi Burak Ağabey aramızdan ayrıldı. İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Yine de bu maç çok önemli" dedi.