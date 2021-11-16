Haberler A Milli Futbol Takımı Karadağ Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: İyi bir maç çıkaracağız

Karadağ Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: İyi bir maç çıkaracağız

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım. " ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:21
Karadağ Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: İyi bir maç çıkaracağız

Karadağ ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılım yolunda büyük önem taşıyor. Zorlu mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları:
Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.

İlk maçtan değişikliklerimiz Berat ve Abdülkadir oldu. Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini.

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