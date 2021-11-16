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Karadağ Türkiye maçı öncesi Burak Yılmaz'dan takıma flaş uyarı!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi ay-yıldızlıların kaptanı Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştirerek motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 12:57
Karadağ Türkiye maçı öncesi Burak Yılmaz'dan takıma flaş uyarı!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı zorlu Karadağ maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Ay-yıldızlıların en tecrübeli ismi olan kaptan Burak Yılmaz idman sonrasında arkadaşlarıyla toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

"AKILLAR SADECE SAHADA OLSUN"
Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun, "Hollanda-Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz. Akıllar sadece sahada olmalı. 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor " ifadesini kullandığı öğrenildi.

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