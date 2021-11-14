SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

"3. Lig'den gelip önce Galatasaray takımının vazgeçilmez ismi oldu. Şimdi de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu. Bravo Kerem Aktürkoğlu"

"Kerem Aktürkoğlu'nun Messi'den bir farkı varsa o da sol ayağını değil de sağ ayağını daha iyi kullanmasıdır... Harici ben bir fark göremiyorum."