SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

Kerem Aktürkoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol tarihe geçti. Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın tarihteki 800. golünü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol tarihe geçti. Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın tarihteki 800. golünü kaydetti.
A Milli Futbol Takımı'mız puanını 18'e yükseltti ve Dünya Kupası için elini güçlendirdi. Genç yıldızın harika golü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
İşte o yorumlar...
"Milyonlarca insan, bir starın doğuşuna şahitlik ediyor... Muhammed Kerem Aktürkoğlu.
"3. Lig'den gelip önce Galatasaray takımının vazgeçilmez ismi oldu. Şimdi de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu. Bravo Kerem Aktürkoğlu"
"Kerem Aktürkoğlu'nun Messi'den bir farkı varsa o da sol ayağını değil de sağ ayağını daha iyi kullanmasıdır... Harici ben bir fark göremiyorum."
"Kerem Aktürkoğlu, iki yılda kendini muhteşem bir seviyeye taşıdı."