Haberler A Milli Futbol Takımı SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Ay-yıldızlıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu performansıyla mücadeleye damga vurdu. 11. dakikada şık çalımlarla ceza sahası içine giren 23 yaşındaki futbolcu yaptığı vuruşla kilidi açtı. Kerem'in harika golü sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:49
SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

Kerem Aktürkoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol tarihe geçti. Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın tarihteki 800. golünü kaydetti.

SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

A Milli Futbol Takımı'mız puanını 18'e yükseltti ve Dünya Kupası için elini güçlendirdi. Genç yıldızın harika golü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar...

SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

"Milyonlarca insan, bir starın doğuşuna şahitlik ediyor... Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

"Sen Messi misin Kerem Aktürkoğlu..."

SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

"3. Lig'den gelip önce Galatasaray takımının vazgeçilmez ismi oldu. Şimdi de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu. Bravo Kerem Aktürkoğlu"

SPOR HABERİ: Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı salladı! "Messi'den tek farkı..."

"Kerem Aktürkoğlu'nun Messi'den bir farkı varsa o da sol ayağını değil de sağ ayağını daha iyi kullanmasıdır... Harici ben bir fark göremiyorum."

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor