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Kral söz verdi

Burak Yılmaz, umutlu konuştu: İki maçı kazanacağız. Norveç de kayıp yaşayacaktır.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Kral söz verdi

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak son iki maç öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Cebelitarık ve Karadağ maçlarına iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen kaptan, "Son saniyeye kadar bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Her iki karşılaşmayı da kazanacağız. Norveç de kayıp yaşayacaktır. Playoff'lardan da olsa adımızı 2022 Dünya Kupası'na yazdıracağız. Türkiye, daha önce olduğu gibi zoru başaracak ve Katar'da sahne almaya hak kazanacak" dedi. Tüm Türkiye'nin desteğini isteyen Burak, "İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz" dedi.

EN SKORER İSİM
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 karşılaşmada forma giyen kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Elemelerde 5 kez rakip fileleri havalandıran 36 yaşındaki futbolcu, ayyıldızlı ekibin attığı 19 golün 4'te birini imza attı.

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