Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya - Türkiye: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Letonya - Türkiye: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız 8. maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. A Milli Takım'ımızın golleri ise Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'dan geldi. İşte detaylar... | Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 23:54
Letonya - Türkiye: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız 8. maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

A Milli Takım'ımıza galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

Rakip takımın golünü ise 70. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral kendi kalesine attı.

1924'TEN BU YANA İLK KEZ

A Milli Takımımız, Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puan durumu:

Hollanda | 19
Norveç | 17
Türkiye | 15
Karadağ | 11
Letonya | 5
Cebelitarık | 0

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