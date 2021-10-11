Letonya - Türkiye: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız 8. maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

A Milli Takım'ımıza galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

Rakip takımın golünü ise 70. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral kendi kalesine attı.

1924'TEN BU YANA İLK KEZ

A Milli Takımımız, Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti.



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puan durumu:

Hollanda | 19

Norveç | 17

Türkiye | 15

Karadağ | 11

Letonya | 5

Cebelitarık | 0