A MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız, 8. maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Kalan iki maç öncesi A Milli Takım'ımız gruptan çıkabilecek mi sorusu araştırılıyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Takım'ımız Norveç beraberliğinin ardından 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı. Kalan 2 maçını da kazanmak zorunda olan A Milli takım böylelikle grubu 21 puanla tamamlayacak. 2 puan önümüzde yer alan Norveç'in önümüzdeki 2 maçta puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek olan Milli takım Norveç'in puan kaybı yaşamaması halinde 2022 Dünya Kupasına veda edecek.
2022 DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda: 19
2- Norveç: 17
3- Türkiye: 15
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 5
6- Cebelitarık: 0
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
Türkiye-Cebelitarık (13.11.2021)
Karadağ-Türkiye (16.11.2021)