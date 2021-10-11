İşte Letonya Türkiye maçında A Milli Takım'a zaferi getiren penaltı anı!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın son saniyede kaydettiği penaltı golü Ay-Yıldızlılara zaferi getirdi.
90+7'de gelişen atağımızda Burak Yılmaz'ın rakibinin müdahalesiyle Letonya ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Andreas Ekberg, önce pozisyonu devam ettirirken, milli oyuncular karara yopun itirazda bulund. Daha sonra pozisyonu VAR uyarısıyla monitörden izleyen İsveçli hakem, penaltı noktasını gösterdi.
İşte o pozisyon: