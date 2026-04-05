CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Zaferin şifresi pres! İşte Sergen Yalçın'ın derbi planı

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi için galibiyet planını hazırladı. 53 yaşındaki teknik adam dev karşılaşmada oyuncularına ön alanda baskı yapmaları yönünde talimat verdi. Fizik gücü yüksek orta saha ile derbiye çıkacak olan Sergen Yalçın, talebelerini savunmaya gömülmemeleri konusunda uyardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Chobani Stadı'nda bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki son 2 sınavında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 ve evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorluk derecesi yüksek karşılaşmadan zaferle ayrılıp hem 3'te 3 yapmak hem de üçüncülük için umutlanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaptı. Galibiyet planını hazırlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

FİZİKSEL GÜCÜN ÖNEMİNE VURGU

Direnci yüksek, güçlü orta saha ile dev randevuya çıkacak olan deneyimli teknik adam, talebelerine ön alanda pres yapmaları konusunda talimat verdi. Mücadele gücünün önemine dikkat çeken Sergen Yalçın'ın "Oyunu geride kabul etmemeliyiz. Savunmaya gömülmememiz gerekiyor. Derbide fiziksel olarak ayakta olan kazanır. Ligin ilk yarısında evimizde yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Rakibimiz bize karşı saha içinde agresif davranışlarda bulunsa bile karşılık vermeyeceğiz" dediği öğrenildi.

MUHTEŞEM İKİLİ

Murillo ve Orkun saha içinde çok iyi anlaşıyor. Son Kasımpaşa maçında Panamalı sağ bekin asistinde Kaptan şık bir biçimde fileleri sallamıştı.

YALÇIN'IN 3 GALİBİYETİ VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 3 derbi zaferi yaşarken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma rakip olduğu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. 53 yaşındaki teknik adam son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenmeyi başarmıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Derbi öncesi Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Salih, Emirhan, Ndidi ve Murillo, dev karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 29'uncu haftada Tüpraş Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
