Letonya Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, nefes kesen mücadeleyi 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 kazandı. Milliler bu sonuçla gruptaki iddiasını sürdürürken, maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.
Ay-Yıldızlıların başında çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini elde eden Alman teknik adam, maçın ardından sevinç gözyaşları döktü.
İşte o anlar:
😟Stefan Kuntz'un duygusal anları... pic.twitter.com/jw9jpKXXK4— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2021