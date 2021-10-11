Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

Letonya Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

A Milli Futbo Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, rakibini 90+9'da Burak Yılmaz'ın kaydettiği penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı. A Milli Takım'ın başında ilk galibiyetini alan Alman teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 00:09
Letonya Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, nefes kesen mücadeleyi 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 kazandı. Milliler bu sonuçla gruptaki iddiasını sürdürürken, maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.

Ay-Yıldızlıların başında çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini elde eden Alman teknik adam, maçın ardından sevinç gözyaşları döktü.

İşte o anlar:

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