Önümüzde 1 ay var beyler!

Hollanda yenilgisi sonrası oyuncular takımlarına dönmeden önce kaptan Burak Yılmaz'ın arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Kral'ın 8 Ekim'deki Norveç maçını hatırlatarak "Biz bu değiliz, bu ülke bunu hak etmiyor. Önümüzde 1 aylık bir süreç var." dediği öğrenildi.
Hollandayenilgisi sonrası oyuncular takımlarına dönmeden önce kaptan Burak Yılmaz'ın arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Kral'ın 8 Ekim'deki Norveç maçını hatırlatarak "Biz bu değiliz, bu ülke bunu hak etmiyor. Önümüzde 1 aylık bir süreç var. Takımlarınızın başarısı için mücadele edin ama burayı da düşünün. Neden bu noktaya geldiğimizi de herkes düşünsün" dediği bildirildi.