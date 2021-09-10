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Önümüzde 1 ay var beyler!

Hollanda yenilgisi sonrası oyuncular takımlarına dönmeden önce kaptan Burak Yılmaz'ın arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Kral'ın 8 Ekim'deki Norveç maçını hatırlatarak "Biz bu değiliz, bu ülke bunu hak etmiyor. Önümüzde 1 aylık bir süreç var." dediği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Önümüzde 1 ay var beyler!
Hollanda yenilgisi sonrası oyuncular takımlarına dönmeden önce kaptan Burak Yılmaz'ın arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Kral'ın 8 Ekim'deki Norveç maçını hatırlatarak "Biz bu değiliz, bu ülke bunu hak etmiyor. Önümüzde 1 aylık bir süreç var. Takımlarınızın başarısı için mücadele edin ama burayı da düşünün. Neden bu noktaya geldiğimizi de herkes düşünsün" dediği bildirildi.
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