Şenol Güneş: 2002 ruhu yaşanıyor

A Mlli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş , Moldova maçı öncesi dün basının karşısına çıktı. Almanya 'daki basın toplantısında Türk halkının ilgisi ve desteğiyle sözlerine başlayan Güneş'in öne çıkan sözleri şunlar: "Antalya kampı hızlı bir tempoda geçti. 4 arkadaşımızı bırakmak zorunda kaldık. Şu andaki 26 kişilik kadromuzda sıkıntı yok. Yarın (bugün) oynamayan tüm arkadaşları da görmüş olacağız. Biz millet olarak duygusalız. Antalya'da, buraya geldiğimizde hep iyi karşılandık, evimizde gibiydik. Halkımız her yerde bizi yalnız bırakmadıklarını hissettiriyor. İşimiz çok büyük ve beklentilerin farkındayız. Yeniden odaklanmak, mutlu olmak için acı çekmek lazım. Moldova maçından sonra idman temposuyla İtalya maçına hazırlanacağız. Moldova'ya karşı genel durumumuzu bir daha göreceğiz. Oynamayan futbolcuları kullanacağım. Herkes performans olarak aynı durumda değil. Merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak. Daha üst seviye çıkmamız lazım. Azerbaycan, Gine maçında yapılan hataların ne olduğunu konuşuyoruz. Tüm Türkiye'nin bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Turnuvanın başlangıcı benim için çok önemli. İlk hedef gruptan çıkmak.""AÇILIŞTA VARIZ DARISI FİNALE"Şenol Güneş'ten önce basın toplantısında söz alan Yusuf Yazıcı , şunları söyledi: "Antalya'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Arkadaşlarımızla çok daha kaynaştığımız bir kamp oldu. Şampiyonadan önce son hazırlık maçını oynayacağız. Turnuvalarda iki maç akıllarda kalır. Biri açılış, diğeri final. Açılış maçında varız finalde de oluruz" dedi.BURASI FARKLIYusuf Yazıcı, Milli Takım ortamının kendisi için her zaman farklı olduğuna da değindi, "Bizi her zaman desteklediğini bildiğimiz, bize inanan, tek yürek olmuş bir ülke var. Tüm takım da bunun bilincinde. İnanıyorum ki, bizden umutlu olan insanların yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu.