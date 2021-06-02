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Halil yıkıldı

Göztepeli yıldız, ilk defa seçildiği milli takımda sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Halil yıkıldı
yaprak dökümü başladı... İlk defa milli takıma seçilmenin sevincini yaşayan , sakatlığı geçmeyince aday kadrodan çıkarıldı. Azerbaycan maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Göztepeli yıldız, büyük bir üzüntü yaşıyor. kampındaki son çalışmasını dün akşam yapan A Millilerin antrenmanı 1.5 saat sürdü. İstasyon ve top kazanma çalışması çift kale maçla sona erdi. 'un katılmadığı antrenmanda, ve Merih bireysel çalıştı. , bugün saat 12.00'de THY'na ait bir uçakla 'ya hareket edecek.
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