Halil yıkıldı

EURO 2020 aday kadrosunda yaprak dökümü başladı... İlk defa milli takıma seçilmenin sevincini yaşayan Halil Akbunar, sakatlığı geçmeyince aday kadrodan çıkarıldı. Azerbaycan maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Göztepeli yıldız, büyük bir üzüntü yaşıyor. Antalya kampındaki son çalışmasını dün akşam yapan A Millilerin antrenmanı 1.5 saat sürdü. İstasyon ve top kazanma çalışması çift kale maçla sona erdi. Mahmut'un katılmadığı antrenmanda, Yusuf ve Merih bireysel çalıştı. A Milli Takım, bugün saat 12.00'de THY'na ait bir uçakla Almanya'ya hareket edecek.