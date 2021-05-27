Türkiye - Azerbaycan: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen ay-yıldızlılar İlk provasını Azerbaycan karşısında gerçekleştirdi. Milli takım 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Antalya'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya geldi.

Alanya Stadı'nda oynanan karşılaşma milli takımımızın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

28. dakikada Mahmudov'un golü ile 1-0 geriye düşen milliler, 34. dakikada Halil Dervişoğlu, 44. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Şenol Güneş'in öğrencileri 2. hazırlık maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile karşı karşıya gelecek.

8. RANDEVU

Türkiye, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaştı. A Milli Takım, oynanan 8 maçın 6'sını kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 4'ü özel bu müsabakalarda 11 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 3 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıktı. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 21'si özel 74 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı.

2021'İN 4. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynuyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇINDAN NOTLAR

Hazırlık maçında Azerbaycan'ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde son oynadığı Letonya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gökhan Akkan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal ve Efecan Karaca yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

ALTAY, RIDVAN VE HALİL DERVİŞOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı.

Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

KARŞILAŞMAYI İKİ BAKAN TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı konuk ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti.

Bakanlar Kasapoğlu ve Çavuşoğlu, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

TRİBÜNDE 400 DAVETLİ KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

A Milli Takım'ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı.

UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.