CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Barcelona Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı

Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı

İspanya La Liga ekiplerinden son şampiyon Barcelona, Danimarkalı stoper Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 12:02
Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'ya 2022'de Chelsea'den transfer olan Christensen, İspanya ekibiyle üç İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız!
F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
CHP kurultayına ceza davasında 6. celse! Şüpheli Ekrem İmamoğlu tanık Adem Soytekin: Delegelere KİPTAŞ'tan ne verildi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte G.Saray'ın Fernandes teklifi!
F.Bahçe Guirassy için gaza bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dirk Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri! Dirk Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri! 11:26
Altınordu'dan TFF 2. Lig'e katılmama kararı! Altınordu'dan TFF 2. Lig'e katılmama kararı! 11:12
Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür! Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür! 10:59
Oulai'ye Premier Lig kancası! Oulai'ye Premier Lig kancası! 10:43
Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda? Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda? 10:26
F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı! F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı! 10:17
Daha Eski
G.Saray'dan dev takas planı! G.Saray'dan dev takas planı! 09:54
G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı 09:51
12 Dev Adam Bosna Hersek'e konuk oluyor 12 Dev Adam Bosna Hersek'e konuk oluyor 09:41
İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! 09:00
U17 Milliler grubunu lider tamamladı! U17 Milliler grubunu lider tamamladı! 01:18
U17 Milliler grubunu lider tamamladı! U17 Milliler grubunu lider tamamladı! 01:18