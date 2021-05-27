Haberler A Milli Futbol Takımı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli Takımımız şampiyonluğa doğru gidecek"

: "Milli Takımımız şampiyonluğa doğru gidecek"

öncesi düzenlenen hazırlık mücadelesinde 'ı 2-1 mağlup eden millilerimizin bu galibiyetinin ardından Dışişleri Bakanı da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında "Milli Takımımız şampiyonluğa doğru gidecek" dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 00:00
Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli Takımımız şampiyonluğa doğru gidecek"

Dışişleri Bakanı öncesi iki kardeş takımın benim memleketi 'da hazırlık maçı yapmasından memnun olduğunu belirterek, "Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. 'nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah 'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımızda formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımızı da 'da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar" diye konuştu.

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