Haberler A Milli Futbol Takımı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Millilerimiz şampiyonada bizi gururla temsil edecekler

: Millilerimiz şampiyonada bizi gururla temsil edecekler

Gençlik ve Spor Bakanı , 'ın 'la oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:48
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Millilerimiz şampiyonada bizi gururla temsil edecekler
Gençlik ve Spor Bakanı , Kardeş ile arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Tabi takımımız bu manada 'da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Bakanımız da sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Başkanımız beyefendide birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.
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