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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mbappe gol krallığına göz dikti

Mbappe gol krallığına göz dikti

FIFA 2026 Dünya Kupası gol krallığında kıyasıya rekabet devam ediyor. İsveç maçında attığı 2 golün ardından toplam 6 gole ulaşan Kylian Mbappe, zirvede Lionel Messi'ye ortak oldu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 10:25
Mbappe gol krallığına göz dikti

Fransa'nın 3-0 kazanarak son 16 turuna yükseldiği İsveç maçında 2 gol atan Kylian Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında 6 gole ulaşarak Messi'yi yakaladı. İki ismi 5 golle Norveçli yıldız Erling Haaland takip ediyor.

Fransız yıldız, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atarak bu alanda 2'nci sırada yer alıyor. Dünya Kupaları tarihinde attığı 19 golle en çok gol atan futbolcu olan Lionel Messi'nin sadece 1 gol gerisinde olan Mbappe'nin performansı kamuoyu tarafından sıkı takibe alındı. Ayrıca 2 de asisti bulunan Fransız yıldız, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yaptığı 8 gol katkısı ile en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak performansını sürdürüyor.

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