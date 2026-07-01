Beşiktaş Cengiz Ünder'e veda etti!

Beşiktaş'ta geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Fenerbahçe'ye dönen Cengiz Ünder için siyah-beyazlı ekip bir veda paylaşımında bulundu. Beşiktaş'ın paylaşımında "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/vxSmuKKU3I — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 1, 2026