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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Cengiz Ünder'e veda etti!

Beşiktaş Cengiz Ünder'e veda etti!

Beşiktaş, kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası Fenerbahçe'ye geri dönen Cengiz Ünder için bir veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:15
Beşiktaş Cengiz Ünder'e veda etti!

Beşiktaş'ta geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Fenerbahçe'ye dönen Cengiz Ünder için siyah-beyazlı ekip bir veda paylaşımında bulundu. Beşiktaş'ın paylaşımında "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

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