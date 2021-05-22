Haberler A Milli Futbol Takımı Ülker ile dev sponsorluk

ile dev sponsorluk

ile ’den büyük işbirliği... Yapılan anlaşmaya göre ; Erkek, Kadın ve takımlarımızın 5 yıllığına ana sponsoru oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Ülker ile dev sponsorluk
öncesinde , büyük bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. , 'nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımın ana sponsorluğunu üstlendi. Anlaşma 5 yıl oldu. Törende konuşan TFF Başkanı "TFF ile ülkemizin en köklü markalarından Ülker arasında 5 yıllık ana sponsorluk anlaşması imzalanı. Ülker sadece sponsorluk yapmıyor aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini de üstleniyor. Bu harika iş birlikleri için adına 'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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