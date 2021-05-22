Ülker ile dev sponsorluk

EURO 2020 öncesinde TFF, büyük bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Ülker, A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımın ana sponsorluğunu üstlendi. Anlaşma 5 yıl oldu. Törende konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir "TFF ile ülkemizin en köklü markalarından Ülker arasında 5 yıllık ana sponsorluk anlaşması imzalanı. Ülker sadece sponsorluk yapmıyor aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini de üstleniyor. Bu harika iş birlikleri için Türkiye Futbol Federasyonu adına Ülker Grubu'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.