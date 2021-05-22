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futbolcuları ve teknik heyet aşı oldu!

'ye hazırlanan 'mızın futbolcuları ve teknik heyeti corona virüsü aşısı oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:01
A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet aşı oldu!

'nın ilçesinde kamp yapan 'da futbolcular ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı.

öncesinde Serik'e bağlı turizm merkezinde bulunan 'de kamp çalışmalarına başlayan A Milli Takım, teknik heyet ve oyuncular Covid-19 aşısı yaptırdı. 'ne gelen futbolculardan; , ve ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafile 2'nci doz aşılarını yaptırdı. Kafilenin dışında 2 gün önce de 'in hastaneye gelerek aşısını yaptırdığı öğrenildi.

A Milli Takım kafilesini Serik Devlet Hastanesi'nde Başhekim karşılayarak, yardımcı oldu. Hastaneye toplu olarak gelen kafile aşı sonrası araçlara binerek kamp yaptıkları otele döndü.

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