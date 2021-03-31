Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama! "Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi"

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3'üncü maçında Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."