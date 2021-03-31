Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama! "Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi"

Son dakika spor haberi: 'ndan açıklama! "Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi"

Son dakika spor haberleri... 'nın kapsamında karşılaştığı ile 3-3 berabere kalmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üzgün olduğunu dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:20
Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama! "Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi"

Milli futbolcu , 'nın 'ndaki 3'üncü maçında karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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