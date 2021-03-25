A Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, attığı müthiş golle zafer gecesini taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında ceza sahası dışında buluştuğu topu dönerek müthiş bir şutla köşeden filelere gönderirken, Krul çaresiz kaldı. Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından 6 kezle en fazla gol atan oyuncu olarak ayrı bir başarıya imza attı. Burak'ın attığı ilk golünde de asistini yapan Hakan gecenin yıldızları arasında yer aldı.
Hakan’dan jenerik gol
Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından 6. golünü attı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50