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’dan jenerik gol

ceza sahası dışından 6. golünü attı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Hakan’dan jenerik gol

'ın 'da forma giyen yıldızı , attığı müthiş golle zafer gecesini taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında ceza sahası dışında buluştuğu topu dönerek müthiş bir şutla köşeden filelere gönderirken, çaresiz kaldı. Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından 6 kezle en fazla gol atan oyuncu olarak ayrı bir başarıya imza attı. 'ın attığı ilk golünde de asistini yapan gecenin yıldızları arasında yer aldı.

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