Ve Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti! "Evimde gibi hissediyorum" - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Ve 'yi seçti! "Evimde gibi hissediyorum"

Ve Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti! "Evimde gibi hissediyorum"

Hollanda Ligi'nde forması giyen ve Hollanda alt yaş takımlarında da forma giyen , 'nı tercih ettiğini açıkladı. Hollanda basınına röportaj veren Orkun Kökçü, seviyesinde tercihini 'den yana kullandığını resmen açıkladı.

Hollanda'da forması giyen , 'nı seçtiğini açıkladı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

De Telegraaf'a konuşan Orkun Kökçü, "Benim için zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu. Ailem, Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu ama benim kararım netti. 'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türk Milli Takımı'nda oynamam, Hollanda'dan daha muhtemel. Hollanda'da gelecek yıllarda daha büyük isimler olacak. Türkiye'de daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Transfer döneminde Beşiktaş'la ismi anılan Orkun Kökçü, Feyenoord'da forma giyiyor. Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. Feyenoord ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 18 resmi maçta 2 gol attı.

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  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 14:05
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