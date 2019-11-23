Ve Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti! "Evimde gibi hissediyorum"
Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen ve Hollanda alt yaş takımlarında da forma giyen Orkun Kökçü, Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Hollanda basınına röportaj veren Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde tercihini Türkiye'den yana kullandığını resmen açıkladı.
Hollanda'da Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.
"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"
De Telegraaf'a konuşan Orkun Kökçü, "Benim için zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu. Ailem, Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu ama benim kararım netti. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türk Milli Takımı'nda oynamam, Hollanda'dan daha muhtemel. Hollanda'da gelecek yıllarda daha büyük isimler olacak. Türkiye'de daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Transfer döneminde Beşiktaş'la ismi anılan Orkun Kökçü, Feyenoord'da forma giyiyor. Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı. Feyenoord ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 18 resmi maçta 2 gol attı.
- 23.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 14:05
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Ve Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti! "Evimde gibi hissediyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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