A Milli Futbol Takımımız tarihe geçti!

A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmanın ardından EURO 2020'ye gitmeyi garantilemişti. Son maçında Andorra karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak grubu ikinci sırada tamamlaması kesinleşmişti. Oynadığı 10 maçta sadece 3 gol yiyen milli takımımız 8 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Euro 2020 Elemelerinde dün oynanan kaşılaşmaların ardından eleme süreci sona erdi. Milli Takımımız elemelerde tarihi bir başarıya da imza attı. İşte o detay ve büyük başarı...
20 Kasım 2019 Çarşamba 12:38
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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde H Grubu karşılaşmaları tamamlandı. Türkiye, Andorra deplasmanında ikincisi penaltıdan olmak üzere 17 ve 21. dakikalarda Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.
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Arnavutluk'a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 galip gelmişti.
Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi İzlanda maçından sonra garantileyen Milliler'in bu karşılaşmaların ardından grubu ikinci sırada bitirmesi kesinleşmişti.
FRANSA'YA GALİBİYET YOK
Gruba birinci torbadan katılan son dünya şampiyonu Fransa'ya 2 maçta da galibiyet yüzü göstermeyen ay yıldızlılar, iç sahada Fransa'yı2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmandan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
EN GOLCÜ CENK TOSUN
A Milli Takım'ın grupta attığı 18 golün 5'inde imzası olan Cenk Tosun, millilerin grup aşamasındaki en golcü oyuncusu oldu.