A Milli Futbol Takımımız tarihe geçti!

A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmanın ardından EURO 2020'ye gitmeyi garantilemişti. Son maçında Andorra karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak grubu ikinci sırada tamamlaması kesinleşmişti. Oynadığı 10 maçta sadece 3 gol yiyen milli takımımız 8 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Euro 2020 Elemelerinde dün oynanan kaşılaşmaların ardından eleme süreci sona erdi. Milli Takımımız elemelerde tarihi bir başarıya da imza attı. İşte o detay ve büyük başarı...

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





