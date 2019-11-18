Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı. İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncellenen FIFA ülkeler sıralaması...
18 Kasım 2019 Pazartesi 13:17 Güncelleme: 20.11.2019 09:43
Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu

Milli Takımımız EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüledi.

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Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu

Elemelerde özellikle savunma anlamında fark yaratan millilerimiz, evinde oynadığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi.

Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu

Oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 3 gol yiyen Türkiye, bunları da duran toptan kalesinde gördü ve 'akan oyunda' filelerimiz hiç sarsılmadı.

Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa'nın ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.

Türkiye'den dev adım! FIFA'nın güncel sıralaması belli oldu

İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması;

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