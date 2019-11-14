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14 Kasım 2019, Perşembe
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'tan mesajı!

Juventus'tan Merih Demiral mesajı!

İtalya Serie A ekiplerinden , bu akşam EURO 'nde boy gösterecek olan futbolcuları ve 'ya üzerinden başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımımız, EURO H Grubu 7. maçında bugün İzlanda'yı ağırlıyor.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi Kulübü, futbolcularımızdan için bir mesaj yayınladı.

üzerinden paylaşımda bulunan İtalyan ekibi, Merih Demiral ve 'nun birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak bu akşam elemelerde sahne alacak iki futbolcusuna da başarılar diledi.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 19:16
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