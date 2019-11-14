Juventus'tan Merih Demiral mesajı!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün İzlanda'yı ağırlıyor.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi Juventus Kulübü, futbolcularımızdan Merih Demiral için bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan İtalyan ekibi, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'nun birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak bu akşam elemelerde sahne alacak iki futbolcusuna da başarılar diledi.