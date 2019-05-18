Türkiye - Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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- Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi

Türkiye - Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi

A ile oynayacağı H Grubu 3. maçının öncelikli bilet satışı, için başlarken, biletlere yoğun ilgi gösterildi.

A ile oynayacağı H Grubu 3. maçının öncelikli bilet satışı, için başlarken, biletlere yoğun ilgi gösterildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 8 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maçın taraftarkulubu.tff.org sitesi üzerinden bu sabah 9.30'da başlayan bilet satışı büyük ilgi gördü.

Yoğun ilgi sonrasında 1. Kategori 100 TL, 2. Kategori 35 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak satılan biletlerin bir kaç saat içerisinde tükenme noktasına geldiği öğrenildi.

  1. 18.05.2019
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