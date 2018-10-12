Bekle bizi Rusya!
Genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecinde olan A Milli Futbol Takımımız özel maçta karşılaştığı Bosna Hersek ile berabere kalırken iyi bir görüntü çizdi.
NET FIRSATLAR KAÇTI
Maçın ilk yarısında Cengiz ve Enes ile önemli fırsatlardan yararlanamayan ay-yıldızlı ekibimiz ikinci devrede de yine Hakan ve Cenk ile net pozisyonları harcadı. Genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecinde olan A Millilerimiz, Bosna önündeki futboluyla geçer not aldı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında pazar günü saat 19.00'da Rusya'ya konuk olacak.
LUCE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Teknik Teknik Direktör Mircea Lucescu, 10 Eylül'de Uluslar Kupası'nda İsveç ile oynanan son karşılaşmanın 11'inden üç değişiklik yaptı. Savunmanın sağında Zeki Çelik'in yerine Ömer Bayram'a, orta sahada Mehmet Topal'ın yerine Mahmut Tekdemir'e görev veren Lucescu, forvet hattında ise Cenk Tosun'u kulübeye çekerek Enes Ünal'ı 11'de görevlendirdi.
563. RANDEVUYA ÇIKTIK
A Milli Takım, Bosna Hersek ile Rize'de oynadığı hazırlık karşılaşmasında 563. kez sahaya çıktı. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, 132'inci beraberliğini aldı. Ay-yıldzılılar 212 galibiyet alırken, 219 kez de rakiplerine yenildi. Milliler bu müsabakalarda rakip filelere 741 gol kaydederken, kalesinde ise 816 gol gördü.
ÜÇ OYUNCUDAN SİFTAH
Bursaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki stoper Ertuğrul Gürsoy, dün Bosna Hersek ile oynanan özel maçta ilk kez milli oldu. 2015-2016 sezonunda Çaykur Rize'de kiralık oynayan Ertuğrul, "Rize'ye denk gelmesi de hoş oldu. Mutlu ve gururluyum" dedi. 86'da oyuna giren Berkay Özcan ve Mert Müldür de ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.
RİZE'DE İLK SINAV
Milliler, Rize Yeni Şehir Stadı'nda özel maçta Bosna- Hersek ile karşılaşırken, Rize şehri bu maçla birlikte ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı. Rizeli taraftarlar ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Taraftarlar, ilk kez milli maça ev sahipliği yapan Rize'de tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.
YER GÖK KIRMIZI-BEYAZ
Rize Yeni Şehir Stadyumu'nun tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Maça gelen taraftarlara ay yıldızlı bayraklar dağıtılırken, tribünlerin önünde ve stadın çeşitli bölümlerinde de Türk bayrakları yer aldı. Maç öncesi Mehter Marşı eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran taraftarlar, daha sonra 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye haykırdı.
3 BİN ÜNİVERSİTELİ STADYUMA KOŞTU
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden maçı izlemeye gleen yaklaşık 3000 kadar üniversiteli öğrenci takımına destek tezahüratları yaptı. TFF yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu, biletlerin bir gün önceden tükendiğini belirterek "Konya, Trabzon ve Eskişehir'den sonra ilk kez Rize'de milli maç oynanıyor. Rize, Trabzon, Samsun, Giresun, Artvin'den çok sayıda futbolsever akın ettiler. Anadolu milli maçlara özel ilgi gösteriyor" dedi.
İKİ ROMA'LI KARŞILAŞTI
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da ülkemizi başarıyla temsil eden Cengiz Ünder, dün takım arkadaşı Edin Dzeko ile karşı karşıya geldi. İtalyan kulübünde hayli uyumlu bir görüntü sergileyen Cengiz ve Dzeko, mücadeleden önce bir süre şakalaşarak sohbet etti. Bu arada Bosna Hersek'te Süper Lig'de oynayan 4 oyuncu vardı. Erzurum'un kalecisi Sehic, Başakşehir'den Edin Visca ve Bajic, Konya'dan Milosevic millilere karşı oynadı.
U19'LAR FARKLI GALİP
19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında ikinci kez karşılaştığı Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etti. Zagreb'de oynanan maçta millilerin gollerini Recep Gül, Ömer Uzun, Burak Temir ve Berkin Taşkın kaydetti.
MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ
Millilerin Bosna Hersek ile oynayacağı maç öncesi rakip ülke yöneticilerin yemek organizasyonu yapıldı. Rize'deki yemekte iki ülke federasyon yetkilileri futboldaki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Heyetler birbirlerine karşılıklı olarak hediyeler takdim etti.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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