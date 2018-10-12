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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Bekle bizi !

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    Genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecinde olan A özel maçta karşılaştığı ile berabere kalırken iyi bir görüntü çizdi.

    A , Uluslar Ligi'nde yapacağı karşılaşması öncesi ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Pozisyon zenginliği olan ve yüksek tempoda oynanan karşılaşmada net fırsatlar yakalayan A Millilerimiz aradığı golü bulamadı ve maç golsüz tamamlandı. Ancak millilerimiz futboluyla beğeni topladı.

    NET FIRSATLAR KAÇTI
    Maçın ilk yarısında Cengiz ve Enes ile önemli fırsatlardan yararlanamayan ay-yıldızlı ekibimiz ikinci devrede de yine Hakan ve Cenk ile net pozisyonları harcadı. Genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecinde olan A Millilerimiz, Bosna önündeki futboluyla geçer not aldı. Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında pazar günü saat 19.00'da 'ya konuk olacak.

    LUCE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
    Teknik Teknik Direktör Mircea Lucescu, 10 Eylül'de Uluslar Kupası'nda İsveç ile oynanan son karşılaşmanın 11'inden üç değişiklik yaptı. Savunmanın sağında Zeki Çelik'in yerine 'a, orta sahada Mehmet Topal'ın yerine Mahmut Tekdemir'e görev veren Lucescu, forvet hattında ise Cenk Tosun'u kulübeye çekerek Enes Ünal'ı 11'de görevlendirdi.

    563. RANDEVUYA ÇIKTIK
    A Milli Takım, ile Rize'de oynadığı hazırlık karşılaşmasında 563. kez sahaya çıktı. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, 132'inci beraberliğini aldı. Ay-yıldzılılar 212 galibiyet alırken, 219 kez de rakiplerine yenildi. Milliler bu müsabakalarda rakip filelere 741 gol kaydederken, kalesinde ise 816 gol gördü.

    ÜÇ OYUNCUDAN SİFTAH
    Bursaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki stoper Ertuğrul Gürsoy, dün ile oynanan özel maçta ilk kez milli oldu. 2015-2016 sezonunda Çaykur Rize'de kiralık oynayan Ertuğrul, "Rize'ye denk gelmesi de hoş oldu. Mutlu ve gururluyum" dedi. 86'da oyuna giren Berkay Özcan ve Mert Müldür de ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

    RİZE'DE İLK SINAV
    Milliler, Stadı'nda özel maçta Bosna- Hersek ile karşılaşırken, Rize şehri bu maçla birlikte ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı. Rizeli taraftarlar ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Taraftarlar, ilk kez milli maça ev sahipliği yapan Rize'de tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

    YER GÖK KIRMIZI-BEYAZ
    Stadyumu'nun tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Maça gelen taraftarlara ay yıldızlı bayraklar dağıtılırken, tribünlerin önünde ve stadın çeşitli bölümlerinde de Türk bayrakları yer aldı. Maç öncesi Mehter Marşı eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran taraftarlar, daha sonra 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye haykırdı.

    3 BİN ÜNİVERSİTELİ STADYUMA KOŞTU
    Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden maçı izlemeye gleen yaklaşık 3000 kadar üniversiteli öğrenci takımına destek tezahüratları yaptı. TFF yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu, biletlerin bir gün önceden tükendiğini belirterek "Konya, Trabzon ve Eskişehir'den sonra ilk kez Rize'de milli maç oynanıyor. Rize, Trabzon, Samsun, Giresun, Artvin'den çok sayıda futbolsever akın ettiler. Anadolu milli maçlara özel ilgi gösteriyor" dedi.

    İKİ ROMA'LI KARŞILAŞTI
    İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da ülkemizi başarıyla temsil eden Cengiz Ünder, dün takım arkadaşı Edin Dzeko ile karşı karşıya geldi. İtalyan kulübünde hayli uyumlu bir görüntü sergileyen Cengiz ve Dzeko, mücadeleden önce bir süre şakalaşarak sohbet etti. Bu arada Bosna Hersek'te Süper Lig'de oynayan 4 oyuncu vardı. Erzurum'un kalecisi Sehic, Başakşehir'den Edin Visca ve Bajic, Konya'dan Milosevic millilere karşı oynadı.

    U19'LAR FARKLI GALİP
    19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında ikinci kez karşılaştığı Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etti. Zagreb'de oynanan maçta millilerin gollerini Recep Gül, Ömer Uzun, Burak Temir ve Berkin Taşkın kaydetti.

    MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ
    Millilerin Bosna Hersek ile oynayacağı maç öncesi rakip ülke yöneticilerin yemek organizasyonu yapıldı. Rize'deki yemekte iki ülke federasyon yetkilileri futboldaki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Heyetler birbirlerine karşılıklı olarak hediyeler takdim etti.
    1. 12.10.2018
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