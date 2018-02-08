CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ampute , Umre’ye Gitti

    Ampute Milli Takımı, Umre’ye Gitti

    Avrupa şampiyonu olan Ampute , Umre ziyaretinde bulunmak için Kutsal topraklara gitti. 'ndan 'ye ait tarifeli uçakla 'ın Medine kentine hareket eden 19 kişilik kafilede, milli futbolcuların eşleri de yer aldı.

    Avrupa Şampiyonu olan Ampute , dini vazifelerini yeri getirmek üzere Umre'ye gitti. Milli futbolcular, havaalanında kendilerini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaptan Osman Çakmak, kutsal topraklarda Zeytin Dalı harekatına katılan askerlere dua edeceğini söyleyerek, "Takım halinde umreye gitmek, bizim açısından ayrı bir gurur ve heyecan vesilesi oldu. Cenab-ı Allah şampiyonluktan sonra ilk defa böyle bir şeyi nasip etti. Biz herkesten helallik istedik. Dün akşam sınırda olan arkadaşlarla görüştük. Onlar elleri tetikte bekliyor. Bizim en büyük duamız şudur: Cenab-ı Allah, devleti yöneten değerli büyüklerimize zarar ziyan vermesin. Onlara sağlık sıhhat versin. Operasyonlar devam ediyor. Cenab-ı Allah, kahraman Mehmetçiklerimizi kötülüklerden korusun" şeklinde konuştu.

    Rahmi Özcan: "Dualarımız Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize olacak"
    Türk Bayrağı ve İslam dininin kendileri açısından çok kutsal olduğunu söylen Rahmi Özcan, "Bayrağa olan borcu geçen yıl Avrupa şampiyonu olarak ödedik. Bu yıl, inşallah Dünya şampiyonası ile taçlandırıp, devam etmek istiyoruz. İslami görevimizi de bir nebze de olsun, bugün gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. İnşallah bütün dualarımız Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerimize olacak" açıklamasında bulundu.

    Ömer Güleryüz: "Kutsal topraklara gideceğimiz için çok mutluyuz"
    Her zaman maça gitmek için geldikleri havalimanından bu sefer umre yolculuğuna gitmek için geldiklerini ifade eden Milli futbolcu , "Herkesin hayal ettiği kutsal topraklara gideceğimiz için çok mutluyuz. Mehmetçiğimiz için, bizi sevenler için, ailemiz için orada bol bol dua edeceğiz. Ekim'deki 'nda şampiyon olmak için duamızı edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Dünya şampiyonluğu için Hac sözü aldılar
    Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Mehmet Uzuner ise, "Çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Onların bize yaşattığı gurur çok büyük. Sevincimizi yaşarken başkan yardımcımız biz ne yapabiliriz dedi. Bizde en iyi bildiğimiz işi yapmaya karar verdik. Çocuklarımız Umre'ye göndermeye karar verdik. Gerekli izinler alındıktan sonra onları gönderiyoruz. Kendileri bizden bir söz aldılar. Avrupa şampiyonu oldular. Umre'ye gönderiyoruz. Allah izin verir, 'da dünya şampiyonu olurlarsa hepsini Hacca göndereceğiz . Bizi çok gururlandırıyorlar ne yapsak azdır. Bize bu fırsatı verdikleri için, onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ampute Milli Takımı, Umre’ye Gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN