Ampute Milli Takımı, Umre’ye Gitti
Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, Umre ziyaretinde bulunmak için Kutsal topraklara gitti. Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait tarifeli uçakla Suudi Arabistan'ın Medine kentine hareket eden 19 kişilik kafilede, milli futbolcuların eşleri de yer aldı.
Rahmi Özcan: "Dualarımız Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize olacak"
Türk Bayrağı ve İslam dininin kendileri açısından çok kutsal olduğunu söylen Rahmi Özcan, "Bayrağa olan borcu geçen yıl Avrupa şampiyonu olarak ödedik. Bu yıl, inşallah Dünya şampiyonası ile taçlandırıp, devam etmek istiyoruz. İslami görevimizi de bir nebze de olsun, bugün gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. İnşallah bütün dualarımız Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerimize olacak" açıklamasında bulundu.
Ömer Güleryüz: "Kutsal topraklara gideceğimiz için çok mutluyuz"
Her zaman maça gitmek için geldikleri havalimanından bu sefer umre yolculuğuna gitmek için geldiklerini ifade eden Milli futbolcu Ömer Güleryüz, "Herkesin hayal ettiği kutsal topraklara gideceğimiz için çok mutluyuz. Mehmetçiğimiz için, bizi sevenler için, ailemiz için orada bol bol dua edeceğiz. Ekim'deki Dünya Kupası'nda şampiyon olmak için duamızı edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dünya şampiyonluğu için Hac sözü aldılar
Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Mehmet Uzuner ise, "Çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Onların bize yaşattığı gurur çok büyük. Sevincimizi yaşarken başkan yardımcımız biz ne yapabiliriz dedi. Bizde en iyi bildiğimiz işi yapmaya karar verdik. Çocuklarımız Umre'ye göndermeye karar verdik. Gerekli izinler alındıktan sonra onları gönderiyoruz. Kendileri bizden bir söz aldılar. Avrupa şampiyonu oldular. Umre'ye gönderiyoruz. Allah izin verir, Meksika'da dünya şampiyonu olurlarsa hepsini Hacca göndereceğiz . Bizi çok gururlandırıyorlar ne yapsak azdır. Bize bu fırsatı verdikleri için, onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 3
Yorum
palabıyık in cüneyt aut gördüğünü değil düşündüğünü çalan cüneyt bu şekilde yönetmeyince gözden düştü. hakem dediğin fb gs bjk yi hep kazandırmalı ama bellietmemeli
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 6
Yorum
eray veli kavlak ve gökhan töre en yeni transferlerimiz olurlar eski haline dönerlerse şans verilmeli kazanmayı garanti edersek şans bulmalılar
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 3
Yorum
abc cüneyt cakir bu seson birtane fb macina verildi .oda telekomdaki gs-fb derbisi. simdi mhk cakir icin kadiköydeki fb gs macinimi bekliyo?
Ampute Milli Takımı, Umre’ye Gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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