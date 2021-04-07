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'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Spor Toto 'in 33. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi 1 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:45
Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Ligde 'ne konuk olacak 'de yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonuncunun pozitif çıktığı açıklandı. Başakşehir'de pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

'in 33. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de yapılan corona virüs testlerinde bir futbolcunun sonunun pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bir futbolunun daha pozitif çıktığı takımda, vaka sayısı 2'ye yükseldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

", oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, ve protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."

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