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Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi 7 eksik birden!

Spor Toto 'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Başakşehir'de eksik oyuncu sayısının fazla olması can sıkıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları süren , Junior Caiçara, Bolingoli, , , ve , Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 12:15
Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de Beşiktaş maçı öncesi 7 eksik birden!

, 'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Son şampiyon olarak başladığı sezonda beklentinin dışında olumsuz bir performansa imza atan Medipol Başakşehir, ligde 10 maç sonra geçen hafta 'ne karşı galibiyet aldı.

Teknik direktör yönetimindeki turuncu-laciverti ekip, haftaya 29 puanla 16. sırada giriyor.

7 EKSİK BİRDEN!

Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşısında birçok oyuncusundan yararlanamayacak.

İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren , Junior Caiçara, Bolingoli, , , ve , Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

BEŞ FUTBOLCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören , , ve sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacak.


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