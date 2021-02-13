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Başakşehir'de Göztepe maçı öncesi 9 eksik var!

'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak 'de eksikler can sıkıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , , , , Bolingoli, , Tolga, ve bu mücadelede forma giyemeyecek. ve Giuliano'nun oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:32
Başakşehir'de Göztepe maçı öncesi 9 eksik var!

Başakşehir, 'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ve yapacak.
Ligde 6 maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir, 'nda elde ettiği Fenerbahçe galibiyetini Göztepe mücadelesinde elde edeceği 3 puanla taçlandırmak istiyor. Aynı zamanda gelecek hafta sahasındaki zorlu karşılaşması öncesi moral depolamak isteyen İstanbul temsilcisi, 24 puanla 18. sırada bulunuyor.

EKSİKLER ZORLUYOR
Turuncu-lacivertlilerde sakatların çok olması Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı da kadro planlaması konusunda zorluyor. Tedavileri süren , , , , Bolingoli, , Tolga, ve , yarın sahadaki yerlerini alamayacak. ve Giuliano'nun durumu da maç günü belli olacak.
Takımla çalışmalara başlayan Rafael ve Mehmet Topal ile tecrübeli çalıştırıcının görev vermesi halinde Göztepe'ye karşı oynayabilecek.

EPUREANU, MAHMUT VE ÖMER SINIRDA
Başakşehir'de Göztepe müsabakası öncesi Alexandru Epureanu ile oynama ihtimalleri düşük olan Mahmut Tekdemir ile Ömer Ali Şahiner sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, Göztepe'ye karşı oynayıp sarı kart görmeleri halinde ise ligin 26. haftasında Fatih Terim Stadı'ndaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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