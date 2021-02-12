Skandal karar

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Rumen hakemler Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin, Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanmasına karar verildiği duyuruldu. Söz konusu 11. maddenin içeriğinde, kişiye hakaret ve aşağılayıcı söz söyleme, rüşvet, yolsuzluk, sporun ruhuna aykırı hareket etme, UEFA organizasyonlarının değerini azaltıcı eylemde bulunma gibi gerekçeler bulunuyor. Rumen hakemlerin, futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunun detaylarıyla işlendiği 14. maddeden ise yargılanmayacak olması dikkatleri çekti.



DÜNYADA YANKI YAPMIŞTI

Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yapılan ırkçı söylemin ardından temsilcimiz soyunma odasına giderek ırkçılığı protesto etmişti. Mücadele başka hakemlerle ertesi gün oynanmıştı.