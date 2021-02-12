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Skandal karar

, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen - maçıyla ilgili kararını alırken skandal bir açıklamanın altına imzasını attı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:43 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Skandal karar

, Etik ve Disiplin Kurulu, Rumen hakemler ve Octavian Sovre'nin, Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanmasına karar verildiği duyuruldu. Söz konusu 11. maddenin içeriğinde, kişiye hakaret ve aşağılayıcı söz söyleme, rüşvet, yolsuzluk, sporun ruhuna aykırı hareket etme, organizasyonlarının değerini azaltıcı eylemde bulunma gibi gerekçeler bulunuyor. Rumen hakemlerin, futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunun detaylarıyla işlendiği 14. maddeden ise yargılanmayacak olması dikkatleri çekti.

DÜNYADA YANKI YAPMIŞTI
Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yapılan ırkçı söylemin ardından temsilcimiz soyunma odasına giderek ırkçılığı protesto etmişti. Mücadele başka hakemlerle ertesi gün oynanmıştı.

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