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10 Eylül 2020, Perşembe
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: 'yi kadrosuna kattı

Son dakika: Başakşehir Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı

haberi... 'in son şampiyonu Medipol , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertli ekip, Belçikalı kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

şampiyonu Medipol , Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertliler, ve Rafael'in ardından 'yi de kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.

11 NUMARAYI GİYECEK

Resmi siteden yapılan açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız isim, turuncu-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 13:51
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