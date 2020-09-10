Son dakika: Başakşehir Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve Rafael'in ardından Nacer Chadli'yi de kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.

11 NUMARAYI GİYECEK

Resmi siteden yapılan açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız isim, turuncu-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.