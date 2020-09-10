Son dakika: Başakşehir Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı
Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertli ekip, Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve Rafael'in ardından Nacer Chadli'yi de kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.
11 NUMARAYI GİYECEK
Resmi siteden yapılan açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız isim, turuncu-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 13:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Başakşehir Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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