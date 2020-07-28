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28 Temmuz 2020, Salı
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Başkan Erdoğan'a ziyaret

Başkan Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı , şampiyon Başakşehir'i kabul etti. 'ndeki kabulde, Başkan ve futbolcular 'a üzerinde ismi yazılı olan, 'nın açılışında giydiği 12 numaralı formayı hediye etti.

Cumhurbaşkanı , şampiyon Başakşehir'i kabul etti. 'ndeki kabulde, Başkan ve futbolcular 'a üzerinde ismi yazılı olan, 'nın açılışında giydiği 12 numaralı formayı hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ile İletişim Başkanı da yer aldı.
  1. 28.7.2020
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