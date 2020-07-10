Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak lider Başakşehir, kritik maçın hazırlıklarını Fatih Terim Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 21:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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