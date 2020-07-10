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10 Temmuz 2020, Cuma
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'de maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

'in 32. haftasında ile karşılaşacak lider Başakşehir, kritik maçın hazırlıklarını Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, 'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 21:26
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