Şehir zirvede

Süper Lig'de lider değişti ve Ankaragücü'nü 2-1 yenen Başakşehir maç fazlasıyla zirveye yükseldi. 10. dakikada Saba'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Rodrigues, Ankaragücü'nü öne geçirdi: 1-0. 36. dakikada savunmanın arasında topla buluşan Visca'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Friedrich gole izin vermedi. 45. dakikada orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Michalak'ın pasında topla buluşan Scarione'nin şutu az farkla auta çıktı.

VISCA BELİRLEDİ

2. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca'nın plase vuruşunu kaleci Friedrich son anda çeldi. 59. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kapan Robinho'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu Aleksic, kaleci Friedrich'in üstünden filelere gönderdi. 1-1. 73. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'nın şutunda top ağlara gitti. 1-2. 89. dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Faty'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.

MERT: YAZIK OLUYOR EMEKLERİMİZE!

Ankaragücü Başkanı, maçın hakem yönetimine isyan ederek, "Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmez. Ankaragücü burada bir hayat mücadelesi veriyor. VAR varken böyle hatalı kararlar verilmesi çok enteresan. 5-6-7 hakem bunu izliyor" diye konuştu.

AKÇAY: VİCDANI YOKSA...

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında" dedi.