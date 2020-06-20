Şehir zirvede
Ankaragücü deplasmanında geriye düşmesine rağmen Aleksic ve Visca ile 3 puana uzanan Başakşehir, Trabzonspor’u geçerek koltuğa oturdu
Süper Lig'de lider değişti ve Ankaragücü'nü 2-1 yenen Başakşehir maç fazlasıyla zirveye yükseldi. 10. dakikada Saba'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Rodrigues, Ankaragücü'nü öne geçirdi: 1-0. 36. dakikada savunmanın arasında topla buluşan Visca'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Friedrich gole izin vermedi. 45. dakikada orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Michalak'ın pasında topla buluşan Scarione'nin şutu az farkla auta çıktı.
VISCA BELİRLEDİ
2. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca'nın plase vuruşunu kaleci Friedrich son anda çeldi. 59. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kapan Robinho'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu Aleksic, kaleci Friedrich'in üstünden filelere gönderdi. 1-1. 73. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'nın şutunda top ağlara gitti. 1-2. 89. dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Faty'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.
MERT: YAZIK OLUYOR EMEKLERİMİZE!
Ankaragücü Başkanı, maçın hakem yönetimine isyan ederek, "Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmez. Ankaragücü burada bir hayat mücadelesi veriyor. VAR varken böyle hatalı kararlar verilmesi çok enteresan. 5-6-7 hakem bunu izliyor" diye konuştu.
AKÇAY: VİCDANI YOKSA...
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında" dedi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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