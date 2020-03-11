Medipol Başakşehir'in hedefi çeyrek final! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir'in hedefi çeyrek final!

'in hedefi çeyrek final!

Medipol Başakşehir'in hedefi çeyrek final!

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı , son 16 turu ilk maçında yarın temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

, bu sezon Avrupa macerasına ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna gruplarında devam etti. J Grubu'nda 'dan Roma, Almanya'dan ve 'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi. Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu. Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, son 32 turunda da Portekiz ekibi 'u deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında uzatmalarda 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı konumunda da bulunuyor.

KOPENHAG'IN SON 16 YOLU

Kopenhag, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen Kopenhag, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı. Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcisi Riga'yı sahasında 3-1 yenen Kopenhag, deplasmandaki 1-0'lık yenilgiye rağmen grup aşamasına kalmayı başardı. B Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano, İsveç temsilcisi Malmö ve Ukrayna takımı ile eşleşen Kopenhag, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, ikinci sırada son 32 turuna yükseldi. Bu turda İskoçya'nın köklü temsilcilerinden Celtic ile rakip olan Danimarka ekibi, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.

  1. 11.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'in hedefi çeyrek final! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN