MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, Hollanda 1. Lig ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi ile karşılaştı.
Turuncu-lacivertli takım bu mücadelede sahaya, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Vieira, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho ve Gulbrandsen ilk 11'iyle çıktı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss ve 51. dakikada Diemers attı.
Karşılaşmanın bir bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş da izledi.
Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacak.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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