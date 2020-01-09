MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 0-3 Fortuna Sittard

MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard

İkinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesine bağlı 'nde sürdüren , 1. Lig ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi.

İkinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesine bağlı 'nde sürdüren , 1. Futbol Ligi ekibi ile karşılaştı.

Turuncu-lacivertli takım bu mücadelede sahaya, , Uğur Uçar, Vieira, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, , Berkay Özcan, , Aleksic, Robinho ve Gulbrandsen ilk 11'iyle çıktı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss ve 51. dakikada Diemers attı.

Karşılaşmanın bir bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş da izledi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü ekibi Young Boys ile oynayacak.

  1. 09.01.2020
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