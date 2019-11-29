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29 Kasım 2019, Cuma
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Başkan'dan destek

Başkan'dan destek

, Stadı’nda oynanan -Roma mücadelesini Gençlik ve . ve Başakşehir Kulüp Başkanı ile birlikte izledi.

, Medipol 'i, İtalyan ekibi Roma ile oynadığı karşılaşmada yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşılaştığı Roma müsabakası için Başakşehir Stadı'na gelerek, turuncu-lacivertli takıma destek verdi. Taraftarların tezahüratlarla karşıladığı ve sevgi gösterilerinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve . ve Başakşehir Kulübü Başkanı da eşlik etti.
  1. 29.11.2019
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