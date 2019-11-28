Başakşehir 0-3 Roma | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Roma'ya Jordan Veretout, Kluviert ve Dzeko'nun golleriyle 3-0 mağlup olarak büyük bir avantajı yitirdi. Grubun diğer maçında M. Gladbach deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla J grubunda yeni lider 8 puanla Gladbach olurken Alman ekibini 8 puanla Roma takip etti. Temsilcimiz Başakşehir 7 puanla 3. sırada bulunurken Wolfsberger 4 puanla son sırada yer aldı. Grubun son maçında Başakşehir, M. Gladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde bir üst tura yükselecek. Beraberlik ve Gladbach'ın galibiyetinde tur atlayan Alman ekibi olacak.



J GRUBU'NDA DİĞER KARŞILAŞMANIN SONUCU

WOLFSBERGER 0-1 M. GLADBACH



J GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1- GLADBACH 8 PUAN

2- ROMA 8 PUAN

3- BAŞAKŞEHİR 7 PUAN

4 WOLFSBERGER 5 PUAN



MAÇ SONUCU



BAŞAKŞEHİR 0-3 ROMA

84' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Leonardo Spinazzola.

79' Cengiz Ünder isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

78' 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Justin Kluivert sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

77' Justin Kluivert şut! Top Başakşehir defansından dönüyor.



78' 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Justin Kluivert sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

77' Justin Kluivert şut! Top Başakşehir defansından dönüyor.

76' Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.





75' Justin Kluivert şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

72' Oyuncu değişikliği! Roma takımında giren oyuncu Henrikh Mkhitaryan, çıkan oyuncu Edin Dzeko.

71' Roma oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Cengiz Ünder, çıkan oyuncu Lorenzo Pellegrini.

65' Gianluca Mancini yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

64' Başakşehir takımının atağında şut savunmadan dönüyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Enzo Crivelli.

53' Oyuncu değişikliği! Roma takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Leonardo Spinazzola , çıkan oyuncu Aleksandar Kolarov.

52' Okan Buruk sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Martin Skrtel . Yerine sahaya giren oyuncu Berkay Ozcan.





51' Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Martin Skrtel tekrar oyunda.

50' Hategan,Ovidiu sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Martin Skrtel46' Başakşehir takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Robinho, çıkan oyuncu Alexandru Epureanu.



İLK YARI SONUCU



BAŞAKŞEHİR 0-3 ROMA



45' GOL! Roma'da Edin Dzeko topu ağlarımıza gönderdi. Boşnak futbolcunun attığı bu golle maç 3-0'a geldi.



40' GOL! Roma, Kluivert'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. asisti yapan isim Lorenzo Pellegrini.



39' Ofsayt! 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf başakşehir takımı oldu.



36' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. ev sahibi ofsayta takılıyor.







35' Maçın hakemi, sarı kartını Aleksandar Kolarov için kullandı.



19' GOL! Roma, Kluivert'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Asisti yapan isim Lorenzo Pellegrini.



39' Ofsayt! 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Başakşehir takımı oldu.



36' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi ofsayta takılıyor.



35' Maçın hakemi, sarı kartını Aleksandar Kolarov için kullandı.



19' İsabetsiz şut! Başakşehir Mehmet Topal ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



19' Maçta heyecanlı anlar. Enzo Crivelli şutunu çekiyor ancak top Roma savunmasından dönüyor.



16' Sakatlık geçiren Fredrik Gulbrandsen sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Aziz Behich.







14' Edin Dzeko çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.



5' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Sol kanatta topla buluşan Edin Visca plase vuruşla kaleyi yokladı. Top az farkla auta çıktı.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇTA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.







OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK



Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Galatasaray ile oynadığı maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaparak Roma karşısına çıktı. Buruk, savunmada Caiçara'nın yerine Skrtel'e, sakat olan Mahmut Tekdemir'in yerine ise Gulbrandsen'e görev verdi. Başakşehir karşılaşmaya; Mert, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Visca ve Crivelli ilk 11'i ile başladı.



Müsabakanın 14'üncü dakikasında sakatlanan Gulbrandsen, 16'ncı dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı.



FONSECA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI



Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ise Medipol Başakşehir karşısına ligde oynadıkları son lig maçı olan Brescia kadrosundan tek değişiklik yaparak çıktı. Fonseca, sakatlığı dolayısıyla bu maçı kaçıran Alessandro Florenzi'nin yerine sağ bek pozisyonunda Davide Santon'a forma verdi. Roma, Medipol Başakşehir karşısına; Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert ve Dzeko ilk 11'i ile çıktı.



CENGİZ ÜNDER KULÜBEDE



Roma forması giyen Cengiz Ünder, eski takımı Başakşehir'e karşı mücadeleye kulübede başladı.



ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir - Roma karşılaşmasını tribünden takip etti.



TRİBÜNLER DOLDU



Öte yandan Başakşehir taraftarı, takımını bu önemli maçta yalnız bırakmadı. Taraftarlar, takımına büyük destekte bulunurken statta ufak boşluklar kaldı. Roma taraftarları da kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA

saat 20.55'te başlayan Başakşehir-Roma maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GALİBİYET TURLA EŞDEĞER

Grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda 4-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, galip gelmesi takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. İstanbul ekibi bu turnuvada son 3 maçını kaybetmedi.