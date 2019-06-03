Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı imzalar bayramdan sonra
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Başakşehir ile anlaştı imzalar bayramdan sonra

Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı imzalar bayramdan sonra

'de 'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna oturuyor. Başkan ile Okan Buruk prensip anlaşmasına vardı. Taraflar resmi sözleşmeyi bayram tatili sonrası imzalayacak.

, teknik direktör ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı.

Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

  1. 03.06.2019
  2. Güncelleme: 03.06.2019 16:54
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