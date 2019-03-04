Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor
04 Mart 2019, Pazartesi
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şampiyonluğa koşuyor

Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor

'de sezonun bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor.

En yakın rakibi 'ın puan kaybetmesiyle aralarındaki farkı 8'e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor.

Zorlu Malatyaspor deplasmanını da Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle geçen ekibi puanını 54'e yükseltti.

İstanbul ekibi, 3. sıradaki 'ın 13, bir maçı eksik 4. sıradaki 'un ise 18 puan önünde yer alıyor.

İKİNCİ YARIDA YALNIZCA 1 KEZ PUAN KAYBETTİ
Sezonun ilk yarısını en yakın rakiplerinin 6'şar puan önünde zirvede tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, yalnızca 1 kez berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Bu maçların 5'inde kalesini gole kapatan İstanbul ekibi, 16 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

İkinci yarıda tek puan kaybını sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak alan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur 'u ise mağlup etmeyi başardı.

SON 10 MAÇIN 8'İ İSTANBUL'DA
ve 'na daha önce veda eden, yoluna tek kulvarda devam eden , kalan 10 maçının 8'ini İstanbul'da oynayacak.

Söz konusu 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak turuncu-lacivertliler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbul ekibinin, kalan 2 deplasmanı ise Kayserispor ve Sivasspor.

15 HAFTADIR ZİRVEDE
Medipol Başakşehir ligde 15 haftadır zirvedeki yerini koruyor.

Altıncı haftada zirveye yükselen ancak 1 hafta sonra yerini Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertliler 10. haftada yükseldiği liderlik koltuğunu ise bir daha bırakmadı. 'nın ekibi, bu sezon ligde geride kalan 24 maçın 16'sında zirvede yer aldı.

Son 10 haftaya 8 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir'in kalan maçları ise şöyle:

Hafta Maç adı
25. hafta Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
26. hafta İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
27. hafta Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
28. hafta Beşiktaş-Medipol Başakşehir
29. hafta Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
30. hafta Medipol Başakşehir-Göztepe
31. hafta Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
32. hafta Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
33. hafta Galatasaray-Medipol Başakşehir
34. hafta Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 12:00
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