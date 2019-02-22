Lider Başakşehir'in konuğu Bursaspor

-Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Bursaspor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 48 puanla zirvede yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyetle elde ettiği 24 puanla 14. sırada bulunuyor.



LİGDE 24. RANDEVU

Başakşehir ile Bursaspor, bugüne kadar ligde 23 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 9'unda gülen taraf İstanbul ekibi olurken, 7 maçta da kazanan Bursa temsilcisi oldu. 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli takımın attığı 27 gole Bursa temsilcisi 31 golle karşılık verdi.



BAŞAKŞEHİR 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Medipol Başakşehir, rakibiyle oynadığı son 5 maçta boyun eğmedi. Tek beraberliğini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 ile alan Abdulllah Avcı'nın takımı, diğer 4 müsabakayı kazanmasını bildi. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip ağlara 8 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Ayrıca turuncu-lacivertliler, Bursaspor'u ağırladığı 11 lig maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Bursa temsilcisine karşı evindeki son yenilgisini 12 Mayıs 2012'de Süper Lig Süper Final karşılaşmasında 4-0'lık skorla almıştı.



DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA

Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.