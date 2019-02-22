Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

'nın 'ya karşı karnesi iyi

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

, 'de 'nın başında olduğu 5 farklı takıma karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Avcı'nın Aybaba'ya karşı tek mağlubiyeti bulunuyor.

Spor Toto 'in 23. haftasında , yarın sahasında ile karşılaşacak. 48 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak isterken, Bursa temsilcisi ise deplasmanından 3 puanla dönerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu müsabaka öncesi Başakşehir Teknik Direktörü 'nın, Bursaspor'un çalıştırıcısı 'ya karşı psikolojik üstünlüğü de bulunuyor.

10 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
Abdullah Avcı, ligde Samet Aybaba'nın başında bulunduğu Bursaspor, , , ve 'ne karşı toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. 55 yaşındaki Avcı, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Başarılı çalıştırıcı, Samet Aybaba'ya karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 10 Aralık 2017'de deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı.
Abdullah Avcı idaresindeki Medipol Başakşehir, Aybaba'nın takımlarına karşı rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın, Samet Aybaba'nın takımlarına karşı aldığı skorlar şöyle:
Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2018-2019)
Medipol Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 (2017-2018)
Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (2017-2018)
Eskişehirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (2015-2016)
Medipol Başakşehir: 2 - Eskişehirspor: 1 (2015-2016)
Medipol Başakşehir: 2 - Bucaspor: 1 (2010-2011)
Bucaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (2010-2011)
Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (2008-2009)
Gençlerbirliği: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2008-2009)
Bursaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (2007-2008)

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 15:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN